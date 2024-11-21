Зависимость, потерянная репутация, слезы: как Линдси Лохан превратилась из девочки золотой семьи в сегодняшнюю себя?

Актриса Линдси Лохан с самых ранних лет знала, каково работать в шоу-бизнесе. Её родители были достаточно обеспечены и сразу же после появления наследников на свет поняли, что будут вкладывать деньги в их развитие, чтобы те сразу привыкали к работе, съемкам, славе и раскрутке.