В Армении пригрозили пересмотреть отношение к России

Председатель постоянной комиссии парламента Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян заявил, что официальный Ереван может пересмотреть свое отношение к России, если Москва не отреагирует на действия вооруженных сил Азербайджана.
Председатель постоянной комиссии парламента Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян заявил, что официальный Ереван может пересмотреть свое отношение к России, если Москва не отреагирует на действия вооруженных сил Азербайджана.
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