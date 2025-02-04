В России хотят ужесточить ответственность за несообщение сведений в военкомат

Автором поправок выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Правительство РФ поддержало законопроект об ужесточении административной ответственности за несообщение в военкомат о факте переезда на срок более 3 месяцев без регистрации по месту пребывания, пишет ТАСС.
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