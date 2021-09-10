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Си Цзиньпин: политика США в отношении Китая вызвала трудности между Пекином и Вашингтоном

Си Цзиньпин: политика США в отношении Китая вызвала трудности между Пекином и Вашингтоном

ПЕКИН, 10 сен – РИА Новости. Председатель Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что проводимая в последнее время политика Вашингтона по отношению к Пекину вызвала серьезные трудности в диалоге двух стран.

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