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ФедералПресс

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Российские военные начали наступление по всей линии фронта: главное за сутки

Российские военные начали наступление по всей линии фронта: главное за сутки

МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. Армия РФ начала масштабное наступление, что стало неожиданностью для ВСУ, в ХАМАС заявили о гибели заложников, а США выразили беспокойство относительно возможного вторжения Азербайджана в Армению.

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