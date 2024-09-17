Командир отряды специального назначения «Ахмат» Апти Алаудино проинформировал о том, что Вооружённые силы Российской Федерации добились существенного продвижения на Донецком участке линии боевого соприкосновения, громя врага.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии