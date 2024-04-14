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«Торонто» занял 3-е место в Атлантическом дивизионе и сыграет с «Бостоном» или «Флоридой» в 1-м раунде

«Лифс» проиграли «Детройту» (4:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.  На фоне побед «Бостона» и «Флориды», а также поражения «Тампы» канадский клуб (102 очка в 80 играх) гарантированно займет третье место в Атлантическом дивизионе.

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