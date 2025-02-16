🇵🇱🇷🇺 Поляки, конечно, в своём репертуаре — лишь бы нагадить. Уже более 10 часов они не выпускают из аэропорта Познани ни лайнер, летевший из египетского Шарм-эль-Шейха в Калининград, ни его пассажиров.
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🇵🇱🇷🇺 Поляки, конечно, в своём репертуаре — лишь бы нагадить. Уже более 10 часов они не выпускают из аэропорта Познани ни лайнер, летевший из египетского Шарм-эль-Шейха в Калининград, ни его пассажиров.
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