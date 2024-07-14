🌊 В Феодосии с сегодняшнего дня разрешено купаться на всех пляжах Об этом сообщает территориальный отдел Роспотребнадзора, передают в пресс-службе администрации города.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🌊 В Феодосии с сегодняшнего дня разрешено купаться на всех пляжах Об этом сообщает территориальный отдел Роспотребнадзора, передают в пресс-службе администрации города.