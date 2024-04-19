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Актер Бикович высказался об адаптациях кинокомедии «Холоп» в других странах

Актер Бикович высказался об адаптациях кинокомедии «Холоп» в других странах

Кинокомедия «Холоп», которую адаптирую несколько стран, — это не только хорошее кино, у нее еще и общечеловеческий сюжет, который касается всего мира, заявил сербский актер Милош Бикович 19 апреля «Известиям» на красной дорожке Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

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