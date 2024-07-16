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На оживлённом перекрёстке в центре Челябинска возобновили движение трамваев

На оживлённом перекрёстке в центре Челябинска возобновили движение трамваев

Рассказываем, какие маршруты продолжат возить горожан по привычным направлениям.В центре Челябинска открыли важную трамвайную развязку.

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