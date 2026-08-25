❗️⚡️В Москве был замечен кортеж, предположительно, с американской переговорной группой, прибывшей на борту C-17A во Внуково.
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❗️⚡️В Москве был замечен кортеж, предположительно, с американской переговорной группой, прибывшей на борту C-17A во Внуково.