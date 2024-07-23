Офицер ВС РФ Гамбит: женщины в ВСУ на постах ПВО следят за небом под Харьковом

Все чаще в рядах Вооруженных сил Украины можно увидеть женщин. Об их основной роли РИА «Новости» рассказал российский офицер с позывным Гамбит из подразделения радиоэлектронной разведки группировки войск «Север».
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