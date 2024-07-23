360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 293 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    А что, Сатановский теперь у нас решает вместо президента?Востоковед Сатано...
  • Evgeni Velesik
    Не надо было еë в Москве прикармливать!МВД объявило в ро...
  • Лидия Санникова
    Филя был не мужик, им и остался. Клоун в побрякушках.Адвокат Добровинс...

Офицер ВС РФ Гамбит: женщины в ВСУ на постах ПВО следят за небом под Харьковом

Офицер ВС РФ Гамбит: женщины в ВСУ на постах ПВО следят за небом под Харьковом

Все чаще в рядах Вооруженных сил Украины можно увидеть женщин. Об их основной роли РИА «Новости» рассказал российский офицер с позывным Гамбит из подразделения радиоэлектронной разведки группировки войск «Север».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх