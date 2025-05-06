Враг готовит новую атаку на Крым: Будем сдаваться или начнём воевать как русские?

РР

Русский Россиянин

Перемирие опять наверное продлим, нас вокруг пальца водят, а мы обманываться и рады, жест доброй воли все проявляем, к всяким Трампа и Европе, идем у них на поводу, у тех кто это всё и устроил, вы типа перемирие соблюдайте, а мы вас будем и дальше обстреливать и миротворцами себя объявим, типа Россия не хочет мирных переговоров, типа странно почему мы так себя ведём. Если бы хоть один город Америки кто либо захватил, как у нас к примеру Курскую область, они бы эту страну раскатали бы в течении недели и было бы им начхать на всех с большой колокольни. А мы что, так и не научились и не сделали выводов начиная от Минских соглашений, заканчивая непонятно каким-то новым, обманным ходам гопников ?! Что у нас случилось с разумом и логикой, покрылся испугом или жиром заплыл или диверсия против своей страны, это сейчас ноу хау у нас такое, министр обороны, главнокомандующий, не понимают этого ?!