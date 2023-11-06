Нарушений не выявлено: против Виктории Бони не стали возбуждать уголовное дело о мошенничестве

Стало известно, что против Виктории Бони не стали возбуждать уголовное дело о мошенничестве, когда она собирала с подписчиков по 1300 рублей за доступ к своему закрытому каналу с отсутствием заявленного контента.
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