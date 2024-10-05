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Минниханов поздравил Кадырова с днем рождения на чеченском языке

Минниханов поздравил Кадырова с днем рождения на чеченском языке

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения. Интересно, что поздравительную речь, опубликованную в личном телеграм-канале, руководитель республики написал на чеченском языке.

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