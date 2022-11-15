Президенту Аргентины Фернандесу стало плохо на саммите G20

Президент Аргентины Альберто Фернандес обратился за врачебной помощью. У него началось головокружение и поднялось давление после открытия саммита G20 на индонезийском острове Бали, передает ТАСС сообщение пресс-службы администрации президента.
Президент Аргентины Альберто Фернандес обратился за врачебной помощью. У него началось головокружение и поднялось давление после открытия саммита G20 на индонезийском острове Бали, передает ТАСС сообщение пресс-службы администрации президента.
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