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Президенту Аргентины Фернандесу стало плохо на саммите G20

Президент Аргентины Альберто Фернандес обратился за врачебной помощью. У него началось головокружение и поднялось давление после открытия саммита G20 на индонезийском острове Бали, передает ТАСС сообщение пресс-службы администрации президента.

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