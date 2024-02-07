Тела мужчины и ребёнка нашли на одном и том же месте с разницей в несколько часов

Два тела людей, которые предположительно упали с высоты, нашли около дома на улице Широкой.В Новосибирске под окнами высотки на улице Широкой с разницей в несколько часов нашли тела мужчины, а затем ребёнка.
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