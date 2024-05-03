На планете-океане нашли признаки жизни. Объект всего в 120 годах от Земли и в 2 раза больше нашей планеты

Астрофизики Гарварда почти уверены в том, что нашли внеземную жизнь. В 120 световых годах от Земли была обнаружена планета K2-18b — здесь зарегистрированы выбросы газа, производимого только живыми организмами.
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