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На планете-океане нашли признаки жизни. Объект всего в 120 годах от Земли и в 2 раза больше нашей планеты

На планете-океане нашли признаки жизни. Объект всего в 120 годах от Земли и в 2 раза больше нашей планеты

Астрофизики Гарварда почти уверены в том, что нашли внеземную жизнь. В 120 световых годах от Земли была обнаружена планета K2-18b — здесь зарегистрированы выбросы газа, производимого только живыми организмами.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
А фотографии обитателей когда опубликуют?
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6 час.
Не Он
это то что теперь наукой зовется?
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5 час.

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