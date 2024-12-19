СМИ указали на угрозу для американских аэропортов на фоне полетов дронов

Растущая тенденция обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вблизи американских баз как внутри страны, так и за рубежом угрожает безопасности аэропортов США и может привести к последствиями национального масштаба.
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