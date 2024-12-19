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СМИ указали на угрозу для американских аэропортов на фоне полетов дронов

СМИ указали на угрозу для американских аэропортов на фоне полетов дронов

Растущая тенденция обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вблизи американских баз как внутри страны, так и за рубежом угрожает безопасности аэропортов США и может привести к последствиями национального масштаба.

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