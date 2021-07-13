ГлагоL

20 680 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Путину надоело отдуваться на прямых линиях за губернаторов

Путину надоело отдуваться на прямых линиях за губернаторов

Губернаторы и мэры с людьми толком не работают. Раз последние вынуждены по бытовым вопросам обращаться к главе государства.

Вернуться к статье
2
Обсудить
Елена Мамонова
только губернаторам и чиновникам всё равно,они давно так работают что на первом месте у них личные интересы
Алексей Андреевич
да вообще не работают. какие то междусобойчики и нелепые челленджи

Картина дня

наверх