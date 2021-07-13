Путину надоело отдуваться на прямых линиях за губернаторов

ГГлагоLАвторский материалНаши редакторы постоянно отбирают для вас лучшие материалыОбществоПутину надоело отдуваться на прямых линиях за губернаторовГубернаторы и мэры с людьми толком не работают. Раз последние вынуждены по бытовым вопросам обращаться к главе государства.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена Мамоноватолько губернаторам и чиновникам всё равно,они давно так работают что на первом месте у них личные интересыАлексей Андреевичда вообще не работают. какие то междусобойчики и нелепые челленджиКомментировать
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