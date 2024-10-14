🇷🇺☄️Ландшафтные дизайнеры из ВС РФ продолжают проектировать позиции 🇺🇦боевиков ВСУ на одном из направлений СВО🔥 #ВСРФ #РСЗО #Поражение #Позиции #ВСУ #СВО.
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🇷🇺☄️Ландшафтные дизайнеры из ВС РФ продолжают проектировать позиции 🇺🇦боевиков ВСУ на одном из направлений СВО🔥 #ВСРФ #РСЗО #Поражение #Позиции #ВСУ #СВО.
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