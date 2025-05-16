Источники: Двое заключенных сбежали из тюрьмы № 8-Бендеры

Сотрудники правоохранительных органов приведены в состояние повышенной готовности после того, как вчера вечером около 1:25 ночи двум заключенным удалось сбежать из исправительного учреждения № 8 в Бендерах, утверждают источники PulsMedia.
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