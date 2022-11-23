Прохазка снялся с реванша против Тейшейры из-за травмы и освободил титул UFC

Чемпион UFC в полутяжелом весе (до 93 кг) чешский боец Иржи Прохазка снялся с реванша против бразильского ветерана Гловера Тейшейры, который должен был состояться 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США), сообщает издание Yahoo Sports.