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Прохазка снялся с реванша против Тейшейры из-за травмы и освободил титул UFC

Прохазка снялся с реванша против Тейшейры из-за травмы и освободил титул UFC

Чемпион UFC в полутяжелом весе (до 93 кг) чешский боец Иржи Прохазка снялся с реванша против бразильского ветерана Гловера Тейшейры, который должен был состояться 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США), сообщает издание Yahoo Sports.

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