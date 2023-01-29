Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Тен Хаг о выходе «МЮ» в 1/8 финала Кубка Англии: «Мы здесь для того, чтобы выигрывать трофеи, но впереди еще долгий путь»

Эрик тен Хаг оценил победу «Манчестер Юнайтед» над «Редингом» (3:1) в 4-м раунде Кубка Англии. «Первые 60 минут были реально хорошими, мы полностью доминировали и создавали моменты.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх