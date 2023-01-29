Тен Хаг о выходе «МЮ» в 1/8 финала Кубка Англии: «Мы здесь для того, чтобы выигрывать трофеи, но впереди еще долгий путь»

Эрик тен Хаг оценил победу «Манчестер Юнайтед» над «Редингом» (3:1) в 4-м раунде Кубка Англии. «Первые 60 минут были реально хорошими, мы полностью доминировали и создавали моменты.
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