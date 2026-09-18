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Луис Энрике: «Мы надеемся, что «Золотой мяч» получит игрок «ПСЖ», неважно кто. Но почему в списке нет Дуэ?»

Луис Энрике: «Мы надеемся, что «Золотой мяч» получит игрок «ПСЖ», неважно кто. Но почему в списке нет Дуэ?»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о номинации игроков парижского клуба на «Золотой мяч».Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о номинации игроков парижского клуба на «Золотой мяч».

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