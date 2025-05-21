Минниханов поздравил татарстанцев с Днем официального принятия ислама Волжской Булгарией

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики, гостей региона и всех россиян с Днем официального принятия ислама Волжской Булгарией, который стал знаковым событием в истории Татарстана и мусульманской уммы России.
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