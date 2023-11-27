Лучшие налобные фонарики: топ-10

Налобный фонарик используется в разных целях, но какой бы ни была ваша – при выборе следует учитывать некоторые правила: Если вам нужен фонарик в поездку/поход на несколько дней – лучше выбрать модель с обычными батарейками или «гибрид», работающий как от батареек, так и от аккумулятора.