⛵️ В Севастополе завершают подготовку к старту соревнований по парусному спорту В Межрегиональных соревнованиях по парусному спорту «Русская весна» будут состязаться 10 экипажей.
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⛵️ В Севастополе завершают подготовку к старту соревнований по парусному спорту В Межрегиональных соревнованиях по парусному спорту «Русская весна» будут состязаться 10 экипажей.