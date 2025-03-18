Британия и ЕС готовят удар по России: замороженные активы под прицелом

«Миллиарды вместо санкций»: как Европа планирует опустошить российские карманы? В преддверии новых переговоров по урегулированию украинского кризиса Лондон и Брюссель активизируют усилия по поиску способов конфискации замороженных российских активов.
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