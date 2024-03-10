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Переизбрание Урсулы фон дер Ляйен добьет отношения России и ЕС

Переизбрание Урсулы фон дер Ляйен добьет отношения России и ЕС

Эксперты оценили шансы переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост главы ЕК @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Евгений Поздняков Европейская народная партия официально выдвинула Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

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