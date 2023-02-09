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Свищев заявил, что американцы сами наказали своих боксеров из-за отказа от участия в ЧМ

Свищев заявил, что американцы сами наказали своих боксеров из-за отказа от участия в ЧМ

Депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Свищев прокомментировал решение сборной США отказаться от участия в женском и мужском чемпионатах мира по боксу из-за допуска к соревнованиям российских спортсменов с флагом и гимном.

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