Российские банки начали предлагать ипотеку с опцией снижения ставки по кредиту

Эксперты считают, что к таким предложениям нужно относиться с осторожностью Банки начали предлагать россиянам кредит с гарантированным снижением ставки вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ, чтобы оживить спрос на рынке жилья.
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