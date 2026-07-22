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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ипсвич» за 8,5 млн фунтов купил защитника сборной Марокко и «Фулхэма» Диопа. Контракт – до 2030-го

« Ипсвич » объявил о покупке марокканского защитника Иссы Диопа из « Фулхэма ».  29-летний игрок входил в состав сборной Марокко на ЧМ-2026.

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