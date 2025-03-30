Таро-прогноз для всех знаков Зодиака с 31 марта по 6 апреля 2025

В прошедшую субботу закончился коридор затмений, который раскрывал нам новыми и неожиданными гранями наши отношения (как с людьми, так и с деньгами), но его действие будет длиться еще примерно полгода, так что успеваете избавляться от ненужного в этих сферах.
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