Татьяна Монтян: США не поддерживают экспорт украинской агропродукции: лицемерие или интересы?

­В Вашингтоне не считают возможным как-либо влиять на восточноевропейские страны, запрещающие экспорт украинской агропродукции, заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге: «Не станет ли лицемерием со стороны США стращать другие страны по поводу суверенных решений, которые они принимают, руководствуясь, как они считают, лучшими интересами своих жителей?» Надо же, какая трогательная забота о суверенитете других стран! Да только вот, помимо суверенитета, существует еще и такая вещь, как международные обязательства.