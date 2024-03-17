Анатолий Вассерман - о ситуации вокруг Армении. Фото: © Global Look Press/Alexis Sciard/Keystone Press Agency В две тысячи восемнадцатом банда соросят во главе с Николом Воваевичем Пашиняном цветным бунтом захватила власть в Армении.
Предпродажная подготовка Армении
Комментарии
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лл
лина любимцева
Россия НЕ ДОЛЖНА УХОДИТЬ ИЗ АРМЕНИИ!! Иначе Армении придет КАЮК. Она нужна США ТОЛЬКО КАК ТЕРРИТОРИЯ для размещения там очередной военной базы США.
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20 час.
ХА
Харченко Александр
Подсыпать в паштет новичка
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20 час.
ИП
Игорь Петров
Пипец армянии....
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7 час.
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