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Предпродажная подготовка Армении

Предпродажная подготовка Армении

Анатолий Вассерман - о ситуации вокруг Армении. Фото: © Global Look Press/Alexis Sciard/Keystone Press Agency В две тысячи восемнадцатом банда соросят во главе с Николом Воваевичем Пашиняном цветным бунтом захватила власть в Армении.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Россия  НЕ ДОЛЖНА УХОДИТЬ ИЗ АРМЕНИИ!!  Иначе Армении придет  КАЮК. Она нужна США ТОЛЬКО КАК ТЕРРИТОРИЯ для  размещения там  очередной военной базы США.
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20 час.
ХА
Харченко Александр
Подсыпать в паштет новичка
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20 час.
ИП
Игорь Петров
Пипец армянии....
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7 час.

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