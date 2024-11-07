Совет Европы подвел итоги конкурса молодых создателей фото- и видеоконтента о правах человека 

В рамках XII Всемирного форума за демократию, который проходит с 6 по 8 ноября в Страсбурге, Совет Европы объявил победителей конкурса «Права человека: действие камеры!», который отмечает креативность молодых создателей фото- и видеоконтента в области прав человека.