Совет Европы подвел итоги конкурса молодых создателей фото- и видеоконтента о правах человека 

В рамках XII Всемирного форума за демократию, который проходит с 6 по 8 ноября в Страсбурге, Совет Европы объявил победителей конкурса «Права человека: действие камеры!», который отмечает креативность молодых создателей фото- и видеоконтента в области прав человека.
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