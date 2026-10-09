Аксёнов: «Личной вовлеченности глав администраций, к сожалению, очень мало»

Ваш браузер не поддерживает видео. Во многих муниципалитетах работа остаётся на крайне низком уровне, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
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