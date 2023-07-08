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«Пожирающая мозг» амёба: что мы о ней знаем и представляет ли она опасность

«Пожирающая мозг» амёба: что мы о ней знаем и представляет ли она опасность

«Пожирающая мозг» амёба: что мы о ней знаем и представляет ли она опасность Владислав ВислСпециалисты Роспотребнадзора были озадачены вопросом о риске заражения граждан России «пожирающей мозг» амёбой Naegleria fowleri при купании в водоемах.

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