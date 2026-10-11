Николь Кидман вернулась к роли ведьмы и снова заговорила о любви после развода

Николь Кидман снова на экране в роли ведьмы Джиллиан Оуэнс — и, по сообщениям СМИ, вновь открыта для отношений.
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