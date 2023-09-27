ВСУ перевели своих водителей в стрелки на Херсонском направлении из-за потерь

Водителей ВСУ на Херсонском направлении приказали перевести в стрелки. Как сообщил представитель оперативных служб Херсонской области, такое решение приняли из-за нехватки топлива и потерь, которые понесли украинские войска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии