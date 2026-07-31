Эксперт Кашкаров объяснил, как будет действовать запрет смартфонов в школах

Использование смартфонов на уроках будет контролировать педагог, при этом порядок реализации ограничения может отличаться в разных школах, рассказал «Новым Известиям» магистр педагогики и психоаналитик Андрей Кашкаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии