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Аргументы и Факты

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Эксперт Кашкаров объяснил, как будет действовать запрет смартфонов в школах

Эксперт Кашкаров объяснил, как будет действовать запрет смартфонов в школах

Использование смартфонов на уроках будет контролировать педагог, при этом порядок реализации ограничения может отличаться в разных школах, рассказал «Новым Известиям» магистр педагогики и психоаналитик Андрей Кашкаров.

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