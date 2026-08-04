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Газета «Культура»

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Ректор ГИТИСа Григорий Заславский покинул свой пост

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский покинул свой пост

И.о. ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) назначена главный бухгалтер учреждения Ольга Ермакова.

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