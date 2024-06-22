Теперь стало понятно чем Шойгу насолил президенту и почему он поменял его на Белоусова

Вряд ли кто-то всерьез рассчитывал, что Сергея Шойгу на самом деле снимут с занимаемой должности. Да, слухи ходили самые разные, но тот кто знал внутреннюю кухню Кремля не понаслышке, эту информацию считал фейковой.
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