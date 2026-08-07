Метановая угроза Сибири может сорвать часть климатических целей к 2050 году Мерзлота занимает почти четверть суши в Северном полушарии и содержит около 1,5 триллиона тонн органического углерода — примерно вдвое больше, чем сейчас находится в атмосфере в виде CO₂.