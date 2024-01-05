НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Хави – журналистке о гипотетическом поражении от «Лас-Пальмаса»: «Говорить об этом – абсурд, этого уже не случится. Другим тренерам не задают такие вопросы»

Хави – журналистке о гипотетическом поражении от «Лас-Пальмаса»: «Говорить об этом – абсурд, этого уже не случится. Другим тренерам не задают такие вопросы»

В матче 19-го тура Ла Лиги «Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» (2:1). На послематчевой пресс-конференции журналистка COPE Хелена Кондис спросила главного тренера «Барселоны» о последствиях в случае поражения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх