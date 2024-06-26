70 лет назад в Калужской области запустили первую в мире АЭС

Губернатор Владислав Шапша поздравил жителей Калужской области и Обнинска в частности с 70-летием запуска первой в мире атомной электростанцииГубернатор Владислав Шапша поздравил жителей Калужской области и Обнинска в частности с 70-летием запуска первой в мире атомной электростанции.