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Калужские новости

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70 лет назад в Калужской области запустили первую в мире АЭС

70 лет назад в Калужской области запустили первую в мире АЭС

Губернатор Владислав Шапша поздравил жителей Калужской области и Обнинска в частности с 70-летием запуска первой в мире атомной электростанцииГубернатор Владислав Шапша поздравил жителей Калужской области и Обнинска в частности с 70-летием запуска первой в мире атомной электростанции.

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