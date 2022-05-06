Фёдор ЩЕРБАЧЕНКО: В «Зените» молодых подпускают, только чтоб они не обижались и не бузили

Собеседник «Спорт уик-энда» - известный отечественный специалист, бывший главный тренер «Ротора» и ФК «Минск» Фёдор Щербаченко.
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