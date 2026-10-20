Эквадор: один подозреваемый был убит, двое других и один полицейский получили ранения в результате перестрелки во время погони по спасению похищенной женщины, которая началась возле торгового центра Mall del Sol и закончилась на Авенида Казуарина возле Социо Вивьенда в Гуаякиле во второй половине дня 19 октября.
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